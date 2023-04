Luce dei tuoi occhi 2 | anticipazioni terza puntata | trama episodi martedì 25 aprile 2023

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 25 aprile 2023) Nuovo imperdibile appuntamento con la fictiondeitornata in prima serata su Canale 5 con la seconda stagione. Gli ascolti stanno premiando questi primi appuntamenti in compagnia della fiction dove Anna Valle e Giuseppe Zeno sono tornati nelle vesti della coreografa Emma Conti e del professore di liceo Enrico Leoni. Dopo aver visto i primi due appuntamenti vediamo cosa accadrà questa sera, eccezionalmente di: ecco tutte le. Cosa è successo nella secondadella fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno Prima di dare uno sguardo al nuovoo facciamo il punto sulla. Mercoledì 19è andata in onda la seconda: Diana ha fatto i conti con un momento ...