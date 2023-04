Lucas Hernandez | la moglie lo accusa di tradimento | Cristina Buccino | te lo regalo

E Marco Fantini ha un'idea con i cagnolini: 'Può funzionare...', il fratello di Theo ha tradito la moglie con Cristina Buccino Lei è furiosa: 'Te lo regalo' Cosa ha detto Dainese ...Il triangolo no.... La storia di tradimenti che circola da giorni sembra prendere sempre più forma e soprattutto sembra essere confermata a pieno., difensore del Bayern Monaco e fratello del milanista Theo, avrebbe tradito la moglie con la showgirl italiana Cristina Buccino. Ma se finora c'erano solo rumors, ecco che ...Commenta per primo Sorpresa nello spogliatoio del Milan dopo la vittoria per 2 - 0 sul Lecce: a salutare i rossoneri, i giocatori del Bayern Monaco(fratello di Theo) e Benjamin Pavard . Un indizio di calciomercato Quest'ultimo, in passato, aveva confessato che avrebbe avuto piacere a giocare con il suo amico Giroud . Guarda il ...

Dopo la fine del trono, la neo coppia del Trono Classico di Uomini e Donne, Federico Nicotera e Carola Carpanelli, proseguono la loro love story. Ma ad avere qualcosa da ridire ...Cristina Buccino è l'amante di Lucas Hernandez Ecco cosa ha scritto la moglie Amelia de la Osa Lorente su Instagram.