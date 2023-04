Luca Vezil e la carriera delle sorelle Ferragni | «Ho convinto io Valentina a scattare la prima foto»

(Di martedì 25 aprile 2023), 31 anni, influencer e modello, conduce “Are you the one Italia” su Paramount+. Ma è stato anche per dieci anni fidanzato di. Dalla sorella di Chiara si è separato da qualche mese. Oggi racconta al Corriere della Sera come si diventa un “mito dei giovani”: «C’è sempre stato chi mi diceva che ero solo il fidanzato di o il fidanzato della sorella di o anche il fidanzato della sorella della moglie di e via così, fino alla quinta generazione. In realtà io eci siamo fidanzati quando Chiara stava iniziando a usare i social e io, confesso, non sapevo proprio chi fosse. Sono stato io a convincere Vale a usare i social: lei era un po’restia perché lo faceva già sua sorella. Aveva 20 anni, io 21 e con molta leggerezza abbiamo iniziato a pubblicare». Nel colloquio con ...

Luca Vezil: «Casa Ferragni È stata come un’accademia. Fui io a convincere Valentina a buttarsi sui social» Corriere della Sera

