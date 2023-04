Lovegang126 | la magia è stare insieme | «Sette capocce | un album e tante sane litigate»

(Di martedì 25 aprile 2023) È uscito Cristi e Diavoli, il primo progetto discografico ufficiale del collettivo romano composto da Franco126, Ketama126, Pretty Solero, Asp126, Ugo Borghetti, Drone126 e Nino Brown: «In un momento in cui condividere relazioni autentiche appare impossibile, mostriamo senza filtri qual è il prezzo che comporta. E perché vale la pena pagarlo»

, sonora,canora,lirica... Immensità musicale. Fuori gara! Everything But The ...- Voto 7,00 - Real, intensi e diretti sono i racconti della. Storie di vita ...Lo hanno anticipato i singoli "Astronave giradisco", "La bocca della verità", "nera" e "Orme". Scheda artista: Mina TAGS, Mina , Smashing Pumpkins , Vinicio Capossela La fotografia ...Newsic Friday Vol. 09 - 2023! Diodato, Morandi, Liberato e Nitro sul fronte italiano, ladi Arlo Parks, il pop raffinato dei Simply Red e il suono ruvido e battente dei Metallica su ......