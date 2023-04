Lorenzo Musetti | la dichiarazione senza precedenti è proprio per lei | tutti commossi

(Di martedì 25 aprile 2023)continua a stupirein campo e fuori dal campo: il tennista italiano, classe 2002, ha voluto pensare ad unad’amore per la sua lei molto speciale. Ormai la sua carriera è esplosa in maniera definitiva, ma continua a pensare all’affetto dei propri cari.ha voluto così sorprendereanche al di fuori del campo da gioco con una dolced’amoreper lei., lad’amore per lei – Ansa – grantennistoscana.itNonostante la giovane età,ha dovuto scalare ogni anno posizioni per imporsi su grandi palcoscenici. In compagnia del padre Francesco, ogni giorno si è dovuto ...

Possibile rivincita percontro Varillas e teorico incrocio con Fabio Fognini al terzo turno. Un qualificato ed eventualmente Shelton perSonego. In attesa di buone notizie dalle qualificazioni ...... durante la trasmissione del lunedì in onda sui canali twtich e youtube di Italy Tennis Players, ha parlato anche dei big quali Novak Djokovic e Rafael Nadal, oltre che dell'italiano...Segue, numero diciotto del mondo e ottenendo così il suo best ranking . Numero 21 del mondo e numero tre d'Italia Matteo Berrettini , spettatore del ranking considerando le poche ...

Possibile rivincita per Lorenzo Musetti contro Varillas e teorico incrocio con Fabio Fognini al terzo turno. Un qualificato ed eventualmente Shelton per Lorenzo Sonego. In attesa di buone notizie dall ...Se il primo torneo è il Roland Garros o se rientra qualche settimana prima. Se Nadal fisicamente sta bene, anche se non ha troppi tornei alle spalle, a Parigi può essere ancora il favorito, senza di ...