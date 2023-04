Lopetegui si è preparato per la sua più grande sfida mentre i lupi lottano per rimanere in Premier League

Leggi su justcalcio

(Di martedì 25 aprile 2023) Sito inglese: L’allenatore dei Wolves Julenpensa che ottenere i risultati finali necessari per assicurarsi lo status dipotrebbe rivelarsi il passo più difficile di sempre. Le vittorie consecutive su Chelsea e Brentford avevano messo in sicurezza i Wolves. Ma la loro progressione è stata interrotta con una sconfitta per 2-1 in casa del Leicester City, dove la squadra diera andata in vantaggio all’inizio. Idanno il benvenuto al Crystal Palace – che è in ottima forma sotto Roy Hodgson – al Molineux martedì sera. Una vittoria per i padroni di casa li porterebbe a 37 punti e questo potrebbe bastare per tenerli in piedi. L’attuale distacco di sei punti dalla zona retrocessione è sicuramente una prospettiva più positiva al Molineux rispetto a quando ...