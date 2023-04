Lollobrigida | C' è il fascismo degli antifascisti Festeggio il 25 Aprile Fini? Davvero curioso

(Di martedì 25 aprile 2023) “Siamo al”. Ministro Francescosi rifugia in Pier Paolo Pasolini? “Beh, è stato un intellettuale non certo di destra che visse sull... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Come a dire che se si condannanoe nazismo non bisogna dimenticare il comunismo. Nelle ... Il ministro dellAgricoltura Francesco, cognato e ascoltato consigliere della premier, se ...Come a dire che se si condannanoe nazismo non bisogna dimenticare il comunismo. Nelle ... Il ministro dellAgricoltura Francesco, cognato e ascoltato consigliere della premier, se ...Si tratta di una destra che non nasconde il suo razzismo, mantiene un forte legame con ile continua a ostracizzare l'antifascismo. Il Ministroin alcune interviste rilasciate a ...

"Il curriculum di Lollobrigida è il fascismo", "Il più fascista sei tu": lo scontro tra Raimo e Bocchino La7

L’ex leader di Alleanza nazionale ha suggerito alla premier di abbandonare ogni ambiguità sull’antifascismo, ma è improbabile che lei lo faccia perché vive questo 25 aprile come un esame di maturità c ...Da Salvini a Crosetto, passando per Tajani e Musumeci: ministri in ordine sparso. C'è chi celebra la Liberazione, c'è chi sta a casa, c'è chi fa campagna ...