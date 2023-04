L’occasione per Meloni di dichiararsi antifascista e l’illusione che una cosa del genere possa accadere

Leggi su linkiesta

(Di martedì 25 aprile 2023) La Grande Occasione o la Grande Illusione? «Spero che Giorgiacolga questa occasione per dire senza ambiguità e reticenze che la destra italiana i conti con il fascismo li ha fatti fino in fondo quando è nata An».che Gianfranco Fini ha evocato cade oggi, 25 aprile 2023, possibile data dello sdoganamento senza se e senza ma di Giorgiadal passato. Dalle reticenze. Dalle ambiguità. E dal più clamoroso e ostentato non detto: la parola “antifascismo”. Sì, se oggi la premier pronunciasse quelle sillabe davanti all’Altare della Patria, accanto a Sergio Mattarella, nascerebbe una nuova leader del conservatorismo europeo. Farebbe il giro del mondo una sua dichiarazione come quella che le ha suggerito Fini: «Libertà, giustizia, solidarietà sono valori antifascisti». È una Grande Illusione? Probabile. Se quella ...