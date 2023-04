Lo scandalo Juventus è una finestra sul marciume del calcio Il Guardian

(Di martedì 25 aprile 2023) Ilapre la pagina sportiva con un reportage sulla, o meglio, sulla crisi della. Il titolo è emblematico: “«Mi sembra di vendere l’anima», dentro la crisi della“. Con un chiaro riferimento alle intercettazioni al centro dell’inchiesta giudiziaria sul club bianconero. Ilscrive: “In un paese rinomato per il provincialismo, laè unica. Con sede nella città settentrionale di Torino, ha circa 8 milioni di tifosi, molto più dei suoi rivali più vicini Milan e Inter. Ma sulla scia dei ripetuti scandali, il club è diventato anche un simbolo del declino delitaliano”. C’è tutto, dalloplusvalenze alle manovre stipendi. Sulle plusvalenze: “Loplusvalenze non ha ...

2 Impossibile non tornare sulla partita dellacontro il Napoli e sull'episodio che ha cambiato la partita: il gol annullato ad Angel Di ... Fosse successo al Napoli, si griderebbe allo...Orsato improvvisamente perse la vista evitando di espellere Pjanic per un fallaccio su Rafinha in Inter -permettendo poi ai bianconeri di incassare un successo che valse il titolo. Stavolta ...... "Unovergognoso, abbiamo capito che la Juve è una testa da tagliare!" Anche il fratello di Adrien Rabiot, James, ha commentato sui social quanto visto invs Napoli, partita foriera ...

Sarri grida allo scandalo dopo la penalizzazione tolta alla Juventus ... Fanpage.it

La festa in casa della Juventus ha superato anche il sogno: una gara sudata con un solo gol che ha sbloccato il risultato, segnato al 90’ proprio come qualche anno fa. Uno 0-1 che si ...I due grandi tecnici dei rossoblù e dei bianconeri furono fatti sparire negli anni Trenta. Con i due club vinsero campionati, ma non bastò ...