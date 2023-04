(Di martedì 25 aprile 2023) La sconfitta del Gewiss Stadium può costare davvero cara alla. Oltre ad aver perso l'opportunità di agganciare la Juventus in classifica ed accorciare sulla Lazio, i giallorossi sono stati ...

...muscolari che giovedì scorso avevano costretto a fermarsi anche Chrise Georginio Wijnaldum. Difesa Il quadro più allarmante è quello che riguarda la linea difensiva. A Bergamo,...Out anche, Wjinaldum e. Come sta Zlatan Ibrahimovic E Ibra Lo svedese, alle prese con un problema al polpaccio, era assente anche oggi. Potrebbe sottoporsi ad alcuni esami ...Un match in cui i giallorossi hanno dovuto incassare gli infortuni di Dybala e, con l'assenza di quest'ultimo che andrà a sommarsi in difesa a quelle die Karsdorp e desta dunque ...

Llorente e Smalling preoccupano, Dybala è in dubbio: Roma, l'infermeria non si svuota La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Ieri sera la Roma ha perso contro l'Atalanta non solo la partita (3-1), ma anche due giocatori per infortunio, vale a dire Diego Llorente e Paulo Dybala, i quali si aggiungono alla lista ...