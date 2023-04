(Di martedì 25 aprile 2023) Roberto- che non rinnoverà il proprio contratto con il, in scadenza quest'anno - vuole proseguire la sua carriera...

Aumentano sempre di più le voci riguardanti un clamoroso approdo di Robertoal Barcellona . Il calciatore si libererà a parametro zero al termine dell'attuale stagione ...per cui l'ex...... secondo Sky Sports UK , nel mirino ci sono Pierre - Emerick Aubameyang , in uscita dal Chelsea , e Roberto, il cui contratto con ilscade al termine della stagione....In Inghilterra sono sicuri che Robertosarà un giocatore del Barcellona la prossima stagione ma dalla Spagna arrivano smentite. Secondo quanto riportato da Marca , l'attaccante del,...

Liverpool, Firmino ha scelto il suo futuro | Mercato Calciomercato.com

Sfuma la possibilità barça per Roberto Firmino, il quale ora dovrà guardarsi intorno per cercare un'altra squadra ...Il calciatore, accostato per settimane anche alla causa nerazzurra, ha deviato il proprio percorso in uscita dalla Premier League ...