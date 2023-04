LIVE Trento-Piacenza 2-1 | Superlega volley 2023 in DIRETTA | i padroni di casa provano a chiuderla 10-7

Leggi su oasport

(Di martedì 25 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12-9 Questa volta Leal trova il mani-out. 12-8difende qualsiasi cosa e poi arriva un errore in attacco di Leal. 11-8 Ennesimo primo tempo di Podrascanin. 10-8 Lucarelli si fa perdonare immediatamente da posto quattro. 10-7 Murone di Sbertoli su Lucarelli, break pesante e time-out per. 9-7 Primo tempo di Podrascanin, che partita per i centrali serbi. 8-7 Diagonale stretta di Brizard. 8-6 Non c’è il tocco del muro. 7-6 Cartellino giallo per proteste per Romanò, video check in corso per un tocco del muro di. 7-6 In rete questa volta il servizio di Caneschi. 6-6 Ace di Caneschi, si torna in parità! 5-4resta aggrappata. 5-3 Pipe vincente di Michieletto. 4-3 Romanò risponde con la stessa moneta da posto due. 4-2 ...