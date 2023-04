LIVE Trento-Piacenza 1-1 | Superlega volley 2023 in DIRETTA | i padroni di casa riaprono la partita!

Leggi su oasport

(Di martedì 25 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-3 Attacco profondo in posto sei per Leal. 3-2 Errore dai nove metri di Lucarelli. 2-2 Lunga la battuta di Sbertoli. 2-1 Simon sciupa tre attacchi e Kaziyski trova un colpo da beach semplicemente enciclopedico. 1-1 Lisinac si fa perdonare immediatamente. 0-1 Si riparte con un muro pazzesco di Simon su Lisinac. 19:00ha iniziato a faticare di più in ricezione e di conseguenza è calata notevolmente in attacco, Brizard e compagni hanno commesso anche 13 errori al servizio in due set, davvero tanti. La fase break diha ripreso a funzionare con 2 ace, 3 muri e tanta consistenza in difesa e in contrattacco. 25-20 In rete il servizio di Brizard,riapre la partita. 24-20 Primo tempo nei tre metri di Simon. 24-19 Aceee di Michieletto, ci sono 5 ...