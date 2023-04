LIVE Trento-Piacenza 0-0 | Superlega volley 2023 in DIRETTA | si parte | comincia gara-5!

Leggi su oasport

(Di martedì 25 aprile 2023) 2-1 Pallonetto millimetrico di Sbertoli di seconda intenzione,chiama però un video challenge. 1-1 Lucarelli questa volta pianta un chiodo in parallela. 1-0 Subito uno scambio infinito, che si conclude con un errore di Lucarelli. 17:58risponde con: Sbertoli, Kaziyski, Lavia, Michieletto, Lisinac, Podrascanin e Laurenzano. 17:57 Questo il sestetto di: Brizard, Romanò, Lucarelli, Leal, Caneschi, Simon e Scanferla. 17:54 Si è ufficialmente conclusa la fase di riscaldamento, è tutto pronto! 17:51va a caccia di una finale che manca ormai dalla stagione 2016-2017,invece, con questa nuova società, non ha mai raggiunto questo traguardo. 17:48 Queste due formazioni si sono affrontate ben 7 ...