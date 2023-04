LIVE Giro di Romandia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | la crono d’apertura va a Josef Cerny! Ottavo Sobrero | bene Ayuso

Leggi su oasport

(Di martedì 25 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.35 La top-ten conclusiva del prologo deldi: 1 ?ERNÝ7.25 55.011 2 FOSS Tobias 7.26 0.01 54.888 3 CAVAGNA Rémi 7.26 0.01 54.888 4 DENZ Nico 7.29 0.04 54.521 5 HAYTER Ethan 7.30 0.05 54.400 6 SUTER Joel 7.30 0.05 54.400 7 BJERG Mikkel 7.34 0.09 53.921 8Matteo 7.34 0.09 53.921 9 OIRA Ivo 7.34 0.09 53.921 10 VERNON Ethan 7.35 0.10 53.802 17.32Matteo, unico azzurro in top-ten. Ottimo rientro per Juan: il giovane spagnolo conclude alla fine in 17ma piazza la sua. Non male anche la prestazione di Damiano Caruso, distante 6? dalla stellina ...