LIVE Giro di Romandia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Cerny in testa | terzo Matteo Sobrero

Leggi su oasport

(Di martedì 25 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.02 Prestazione in linea con quella di Bernal per Thibaut Pinot, il quale termina la sua gara con 27? di distacco da Josef. 17.01 Pronto al via il campione lussemburghese Bob Jungels (Bora-Hansgrohe). 16.59 Discreta prestazione per Egan Bernal: il colombiano termina la sua crono a 8? da Damiano Caruso. 16.57! Buona la prestazione dell’azzurro che chiude a 9? da Josefla sua prova. 16.54 Tempo alto per Luca Mozzato, è pronto al cancelletto di partenza il francese Thibaut Pinot (Groupama-FDJ). 16.51 Inizia la gara anche per Egan Bernal (Ineos-Grenadiers): il colombiano cerca risposte in vista del prossimo Tour de France. 16.50 Parte, l’ultimo azzurro al via: il 25enne ...