LIVE Giro di Romandia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Cerny in testa | segnali incoraggianti per Caruso

Leggi su oasport

(Di martedì 25 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.51 Inizia la gara anche per Egan Bernal (Ineos-Grenadiers): il colombiano cerca risposte in vista del prossimo Tour de France. 16.50 Parte Matteo Sobrero, l’ultimo azzurro al via: il 25enne del Team Jayco AIUIa è un buon interprete di questa specialità, chissà che non possa togliersi una soddisfazione quest’. 16.48 Ecco la top-15 provvisoria: 1 ?ERNÝ Josef 7.25 0.00 55.011 2 DENZ Nico 7.29 54.521 3 OIRA Ivo 7.34 0.05 53.921 4 KLUCKERS Arthur 7.35 0.06 53.802 5 OIRA Nelson 7.35 0.06 53.802 6 AYUSO Juan 7.37 0.08 53.567 7 CASTROVIEJO Jonathan 7.37 0.08 53.567 8 ARNDT Nikias 7.37 0.08 53.567 9 KEPPLINGER Rainer 7.38 0.09 53.450 10 PEDERSEN Casper 7.38 0.09 53.450 11 AMADOR ...