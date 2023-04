LIVE – Fiorentina-Roma 0-0 | finale Coppa Italia Primavera 2022 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 25 aprile 2023) Ladi, match valido per ladi. Allo Stadio Arechi di Salerno i viola sfidano i pari età U19 dei giallorossi, ed in palio c’è laNazionale di categoria. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 20:30 di martedì 25 aprile. COME SEGUIRLA IN TV Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH0-0 1? Si parte a Salerno, primo possesso per i viola. 20.30 Amici di Sportface, buonasera dallo stadio Arechi per lascritta di ...