LIVE – Civitanova-Milano | gara-5 semifinali Playoff Superlega 2022 2023 volley in DIRETTA

(Di martedì 25 aprile 2023) Latestualedi Cucine Lube-Allianz, partita valevole per la quinta giornata delledeiScudettodimaschile. I cucinieri di Gianlorenzo Blengini, dopo aver pareggiato i conti vincendo al tie-break-4, tornano sul campo di casa per completare l’opera e aggiudicarsi il passaggio del turno. I meneghini di Roberto Piazza però non partono battuti e vogliono ripetere il successo in trasferta di-3 per tenere vivo il sogno. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di martedì 25 aprile all’Eurosuole Forum di...

Marlon Yant Herrera " 23 punti ai 300, Ivan Zaytsev " 34 punti ai 400 (Cucine Lube).

LIVE Civitanova-Milano, Superlega volley 2023 in DIRETTA: gara-5 decisiva, chi vince va in finale OA Sport

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara 5 di semifinale di Superlega di pallavolo 2022-2023 tra Lube Civitanova e Allianz Milano. L'appuntamento è per il 25 aprile, al momento alle 18 (orario da confermare) per gara5.