LIVE Civitanova-Milano 1-0 | Superlega volley 2023 in DIRETTA | marchigiani avanti anche nel secondo set | 12-9

Leggi su oasport

(Di martedì 25 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI TRENTO-PIACENZA DIDALLE 18.00 14-12 Magia di Ishikawa con un tocco felpato da zona 4 14-11 Errore al servizio13-11 Errore al servizio13-10 Invasione12-10 Ishikawa vincente da zona 4 12-9 Out Ishikawa da zona 4 11-9 Yant vincente da zona 4 10-9 Errore al servizio9-9 Errore al servizio9-8 Errore a servizio8-8 La pipe di Ishikawa di seconda intenzione 8-7 Out Yant da zona 4 a chiudere una lunga azione in cui ha funzionato bene il muro di8-6 Errore al servizio7-6 Mano out dio Loser in primo tempo 7-5 Mano out di Anzani in primo ...