LIVE – Arnaldi-Fils 3-6 0-0 | Masters 1000 Madrid 2023 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 25 aprile 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per il turno decisivo delle qualificazioni deldi(terra battuta). Entrambi sono reduci da due brillanti vittorie al primo turno. L’azzurro ha battuto nettamente l’austriaco Filip Misolic mentre il francese ha lasciato quattro giochi alla wild card marocchina Reda Bennani. Tra i due giocatori non ci sono precedenti all’attivo da registrare., tuttavia, partirà leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. Il ligure è in un ottimo momento di forma avendo trionfato nel Challenger di Murcia ed essendo giunto fino al secondo turno nel torneo ATP 500 di Barcellona dopo aver superato le qualificazioni. Sportface.it garantirà ...