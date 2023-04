Lite tra Ilary Blasi ed Enrico Papi | “Deve tornare in carreggiata”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 25 aprile 2023)? «in», avrebbe detto la conduttrice a una persona dello staff durante una pausa pubblicitaria. A riportarlo TvBlog. “Pare che le frizioni fra Enricoe Ilary Blasi non siano mancate durante la prima puntata, con lei che sembra abbia chiesto a chi di dovere di farloin. Cosa che sarebbe avvenuta durante un nero pubblicitario”. Enricocome opinionista dell’Isola dei Famosi si è dimostrato subito in grandissima forma. Forse troppa. A differenza degli opinionisti dei reality, generalmente in silenzio e parlanti solo se chiamati in causa dalla conduttrice, lo storico volto di Sarabanda interviene tutte le volte che ...