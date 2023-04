Lite Landucci-Spalletti | la decisione del giudice sportivo

Allegri su Juve - Napoli e la- Spalletti " Noi dobbiamo continuare a lavorare sul campo, comportandoci come ci siamo sempre comportati per quanto riguarda gli atteggiamenti nei ...Fa discutere un episodio riportato da 'La Stampa', secondo cui il tecnico azzurro Luciano Spalletti sarebbe stato insultato e minacciato da Marco, vice dell'allenatore bianconero ...contro Spalletti: "Pelato di m..." Secondo il referto,e il tecnico del Napoli "si venivano a trovare a circa un metro di distanza l'uno dall'altro. In tale frangente,...

Landucci contro Spalletti, furiosa lite dopo Juve-Napoli: “Ti mangio il cuore, pelato” Corriere dello Sport

L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, urla verso la panchina del Napoli al termine della sfida di domenica scorsa. Il video diventa virale ...Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, torna sulla sconfitta subita contro il Napoli alla vigilia del match di Coppa Italia con l'Inter.