L’Isola dei Famosi 2023 | Cristina Scuccia rivela qualche retroscena | ‘Helena mi dà sicurezza | Nathaly invece…’

Leggi su webmagazine24

(Di martedì 25 aprile 2023) La seconda puntata deDeiandata in onda lunedì 24 aprile in prima serata su Canale 5, si è concentrata maggiormente su. Sebbene sia approdata in Honduras da una settimana, la naufraga ha dovuto fare i conti con le proprie paure e con gli attacchi diCaldonazzo. Leggi anche L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Vladimir Luxuria svela i concorrenti più attesi deldeiIsola Dei, malore per Helena Prestes: ‘Diceva cose senza senso e vomitava’, come sta ora Isoardi regina del. Polemiche sull’identità di Akash Akash ...