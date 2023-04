L’Inter cerca un nuovo difensore e guarda ancora… in Olanda! ? TS

Leggi su inter-news

(Di martedì 25 aprile 2023) Le ultime novità di mercato per quanto ri(vedi articolo), con uno sguardo nello specifico alla difesa, arrivano ancora una volta da TuttoSport. Dall’Olanda potrebbe approdare ungiocatore nella formazione dei nerazzurri. Ecco di chi si tratta. CALCIOMERCATO ?, come riferito dal quotidiano sportivo TuttoSport, pensa già ai possibili profili per cui andare a proporre offerte con l’apertura della sessione di calciomercato. Tra le varie idee, è spuntato fuori anche il nome di Danilho Doekhi. Nipote dell’ex del Milan, Winston Bogarde. Il classe 1998, alto 1.90, gioca attualmente nella difesa a tre dell’Union Berlin. Quindi rientrerebbe bene nel sistema utilizzato dai nerazzurri. In 31 presenze, firmate fin qui in stagione, ha segnato 5 gol.(vedi articolo), dunque, ci ...