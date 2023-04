Lindner | ' Il Patto di stabilità va rafforzato | non indebolito'

... il liberale Christian, che in un intervento sul Financial Times avverte: 'Il nostro obiettivo è rafforzare ildi stabilità e crescita, non indebolirlo . Abbiamo bisogno di più ...... dobbiamo assicurarci di disporre di riserve di bilancio per potenziali crisi future", afferma. E segnala che "ildi stabilità e crescita dell'Europa non ha soddisfatto a sufficienza le ..."Il nostro obiettivo è rafforzare ildi stabilità e crescita, non indebolirlo. Abbiamo bisogno di più responsabilità", ha detto il ministro delle Finanze tedesco Christianin un ...

Lindner, rafforzare il Patto di stabilità, non indebolirlo Agenzia ANSA

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Il governo Meloni cercherà di evitare impegni eccessivi, ma dovrà fare i conti con le posizioni di Francia e Germania ...