... dobbiamo assicurarci di disporre di riserve di bilancio per potenziali crisi future", afferma. E segnala che "ildi stabilità e crescita dell'Europa non ha soddisfatto a sufficienza le ...... il liberale Christian, che in un intervento sul Financial Times avverte: 'Il nostro obiettivo è rafforzare ildi stabilità e crescita, non indebolirlo . Abbiamo bisogno di più ..."Il nostro obiettivo è rafforzare ildi stabilità e crescita, non indebolirlo. Abbiamo bisogno di più responsabilità", ha detto il ministro delle Finanze tedesco Christianin un ...

Lindner: "Il Patto di stabilità va rafforzato, non indebolito" - Europa Agenzia ANSA

BRUXELLES - "Il nostro obiettivo è rafforzare il Patto di stabilità e crescita, non indebolirlo, abbiamo bisogno di più responsabilità". Lo afferma il ministro delle Finanze tedesco ...Il governo Meloni cercherà di evitare impegni eccessivi, ma dovrà fare i conti con le posizioni di Francia e Germania ...