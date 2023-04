L' india porta in orbita due satelliti di Singapore

(Di martedì 25 aprile 2023) Con il lancio di successo del proprio vettore PSLV, l'ha piazzato inun satellite per l'osservazione radar della superficie terrestre ed un più piccolo dimostratore tecnologico, entrambi di. Il lancio segna la terza missionele per il Paese asiatico in questo 2023.

SDSC è il sito di lancio principale dell'ed è stata la sede di tutti i lanci orbitali del paese. Uno schema delle varie fasi di lancio della missione PSLV - C55. Credito: ISRO La missione PSLV

