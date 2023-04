L’impatto positivo del Web3 sul cambiamento climatico

Leggi su blockworld

(Di martedì 25 aprile 2023) Investire nel nostro pianeta: è l’invito che rivolge a tutti noi, la Giornata della Terra, celebrata pochi giorni fà. Molte nuove iniziative si concentrano sul mercato in forte espansione legato alla sostenibilità ambientale, ognuna delle quali dovrebbe rappresentare una tonnellata di carbonio, rimossa o evitata in modo permanente dall’atmosfera. La loro popolarità è aumentata vertiginosamente negli ultimi 18 mesi, mentre le aziende cercano di compensare le loro emissioni. L’impresa Flowcarbon del fondatore di We Work, Adam Neumann, fa parte di una serie di sforzi per produrre token di carbonio, che possono essere utilizzati per compensare le emissioni come i tradizionali crediti di carbonio o scambiati su determinati exchange di cryptovalute. Altra azione molto importante è stata quella proposta da IMPT, un grande ecosistemache colma il divario tra progetti ...