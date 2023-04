Ligabue è tornato | nuovo singolo e due concerti a sorpresa

(Di martedì 25 aprile 2023) Leggi Anchecelebra i suoi '30 anni in un giorno', al cinema per tre giorni il suo film Gli stadi I duenei club saranno anche l'occasione per 'scaldare i motori' in vista dei due ...

Il 2023 del Liga Prima del singolo, dei concerti e del nuvo atteso album,è approdato al cinema con il film '30 anni in un giorno' incentrato sul mega - concerto che lo ha visto protagonista ...Il Liga è! Venerdì 28 aprile esce "Riderai" , scritto dae prodotto dallo stesso Luciano insieme a Fabrizio Barbacci. Il brano è già in pre - save e pre - add . In occasione dell'uscita di "...Luciano, e i fan che seguono la sua carriera e conoscono a memoria i suoi successi non potrebbero essere più fieri. Venerdì 28 aprile esce, infatti, Riderai , il nuovo singolo di Liga che ...

Ligabue è tornato: Riderai è il suo nuovo singolo Vanity Fair Italia

Il Liga è tornato! Torna con un nuovo singolo, RIDERAI che anticipa l’album di inediti in uscita in autunno di Luciano Ligabue. In occasione dell’uscita, Ligabue ha ...Esce "Riderai", mentre i live a Roma e Milano saranno l'occasione per "scaldare i motori" in vista dei due appuntamenti estivi negli stadi ...