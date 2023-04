Liga 2022 2023 | disastro Real Madrid | il Girona cala il poker con un incontenibile Castellanos

(Di martedì 25 aprile 2023) Clamoroso tonfo delche, nel match dell’Estadio Municipal di Montilivi valevole per la trentunesima giornata de La, viene demolito dalcon un pesantissimo 4-2 firmato da Valentin, grande mattatore con unpersonale. Avvio di partita devastante da parte dei padroni di casa, che dopo dodici minuti trovano la rete del vantaggio con l’attaccante argentino, bravo a sfruttare l’assist di Gutierrez. Neanche il tempo di riorganizzare le idee per i ragazzi di Carlo Ancelotti, che al 24?sigla la sua doppietta. Dieci minuti più tardi ci pensa Vinicius a riaprire la partita prima di andare a riposo. I Blancos dovrebbero tornare in campo con atteggiamento diverso, ma in apertura di ...

Le formazioni ufficiali di Girona - Real Madrid, match valido per la 31esima giornata de LaLiga 2022/2023 . I padroni di casa occupano l'11esimo posto nella graduatoria del campionato spagnolo con 38 punti (10 vittorie, 8 pareggi, 12 sconfitte), mentre la compagine ospite è seconda a quota 65

LaLiga non conosce limiti e anche oggi, martedì 25 aprile, scenderà in campo per dare il via a un nuovo turno. Non a caso si aprirà la 31esima giornata del massimo campionato spagnolo sin qui dominato