Liberazione | sempre così ma tutti i giorni dell’anno

(Di martedì 25 aprile 2023) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 25 aprile all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi Almeno per un po’ di ore, quella di oggi sarà una giornata particolare. Per tutto il Paese, ma soprattutto per Napoli. La storia delladal nazifascismo trova il suo splendido culmine il 25 aprile 1945.Il sapore della “libertà liberatrice” (come disse Adolfo Omodeo rettore dell’Università non ancora Federico II) e della democrazia, tornava nelle nostre case. Per le strade non si sentiva più l’assordante, rumorosa e agghiacciante presenza di carri armati e mitraglie, mentre nel cielo, a bassa quota, passavano aerei pronti a scatenare una infernale pioggia di bombe su case e abitanti. Un dato terrificante: per quattro anni (1940-43), oltre duecento raid con oltre 25 mila vittime. Napoli fra le città italiane più martirizzate. ...

...38:16 Kiev: da 3 a 6 mesi per riprendere l'Est Per quanto riguarda ladei territori ... Voi vedete come è il nostro presidente, è ed èstato superattivo, quelli che lavorano a fianco ...... Sergio Mattarella, che ha richiamato tutti a "tenere viva la memoria dellae non ... "La Costituzione, dopo i tragici momenti della guerra è statae sarà per me e per la mia famiglia ......a Borgo San Dalmazzo, e infine raggiungerà Boves per l'ultima tappa della sua giornata in provincia di Cuneo 2023 - 04 - 25 15:52:38 Di Segni: "riguarda tutti, non solo una parte" ...

Festa della Liberazione, Mattarella in Piemonte cita Calamandrei: "Ora e sempre Resistenza" - Il discorso integrale del capo dello Stato al teatro Toselli di Cuneo - Il discorso integrale del capo dello Stato al teatro Toselli di Cuneo RaiNews

"Proprio nel giorno in cui si celebra la Liberazione dal regime fascista ... perché le loro scelte sono sempre influenzate da forme di condizionamento, sia esso palese o subdolo. In questo senso, ...Il segnale è forte e arriva proprio da Lecce. Alle celebrazioni della Festa della Liberazione nel capoluogo salentino ci sono due esponenti di primo piano del governo: il sottosegretario ...