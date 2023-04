Liberazione | il ministro Sangiuliano a Napoli | omaggio al mausoleo Schilizzi

(Di martedì 25 aprile 2023) In occasione della Festa della, ildella cultura, Gennaro, ha deposto una corona di alloro al, a, accompagnato dal sindaco Gaetano Manfredi e dalle altre autorità civili e militari della Campania. Successivamente, ilha resoalla stele dedicata a Salvo d’Aquisto, in piazza Carità. Per la prima volta nella storia repubblicana, si ricorda, il Ministero della cultura celebra la ricorrenza odierna con l’ingresso gratuito nei musei. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

La Festa delladeve unire gli italiani e ci deve servire come monito anche per le vicende che accadono altrove'. Il sindaco di Pescara Carlo Masci a sua volta ha affermato che 'se oggi ...... che aveva già conosciuto un passaggio significativo con l'amnistia voluta dall'allora... Così la premier in occasione della festa della. "Per questo non comprendo le ragioni per le ...... alla memoria, ossia da Piazza Partigiani si è celebrato il 78esimo anniversario dellad'Italia. Erano tutti lì presenti, autorità civili e militari, il Prefetto Luca Rotondi, il...

25 aprile, si celebra la festa della Liberazione. Mattarella: "Tenere viva la memoria" RaiNews

CASTELVETRANO (TRAPANI) (ITALPRESS) – La cerimonia di oggi ha un valore altamente simbolico”. Lo ha dichiarato il Ministro ...Il sindaco ha parlato per la Festa della Liberazione o e sulla lettera della premier Meloni ha detto che “non aggiunge assolutamente nulla” ...