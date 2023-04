"L'operazione di Bakhmut ci dà benefici perché il nemico perde ogni giorno un gran numero di soldati, per esempio 175 russi sono stati uccisi e 213 sono stati feriti ieri solo a Bakhmut. Molti veicoli ...Il 2 aprile l'ucraino ha ripreso il controllo dell'intera regione di, ponendo fine alla sua occupazione. Oggi, ognuno ha chiaramente scelto una posizione. Molte persone sono andate in ...L'ucraino si sta ora preparando per una nuova massiccia controffensiva, facendo ... ha iniziato a usare i suoi nuovi carri armati T - 14 Armata per sparare sulle posizioni di, anche se i ...

L'esercito di Kiev, 'il gruppo Wagner sarà distrutto a Bakhmut' Agenzia ANSA

"L'operazione di Bakhmut ci dà benefici perché il nemico perde ogni giorno un gran numero di soldati, per esempio 175 russi sono stati uccisi e 213 sono stati feriti ieri solo a Bakhmut. (ANSA) ...Video dei soccorsi sotto le macerie, dopo il bombardamento russo secondo Kiev “con S-300” su una città della regione di Kharkiv, in Ucraina. Secondo l'ultimo rapporto dello Stato maggiore ucraino le f ...