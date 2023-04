L' esercito di Kiev | ' da 3 a 6 mesi per riprendere l' Est'

Per quanto riguarda la liberazione dei territori dell'Ucraina dell'est, "a mio parere potrebbero volerci da 3 a 6 mesi". Lo ha affermato il portavoce del gruppo orientale delle Forze armate ucraine, ...25 apr 14:31: da 3 a 6 mesi per riprendere l'Est Per quanto riguarda la liberazione dei territori dell'Ucraina dell'est, 'a mio parere potrebbero volerci da 3 a 6 mesi'. Lo ha affermato il portavoce ..."L'operazione di Bakhmut ci dà benefici perché il nemico perde ogni giorno un gran numero di soldati, per esempio 175 russi sono stati uccisi e 213 sono stati feriti ieri solo a Bakhmut. Molti veicoli ...

L'esercito di Kiev: 'Il gruppo Wagner sarà distrutto a Bakhmut' Agenzia ANSA

