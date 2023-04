“Lei è una…” | dopo anni Elodie vuota il sacco su Maria De Filippi

Leggi su howtodofor

(Di martedì 25 aprile 2023) A distanza dila nota cantante, rilascia una rivelazione sulla conduttriceDe, lasciando il pubblico a bocca aperta. Le parole dell’artista stanno facendo il giro del web. La protagonista delle dichiarazioni diè la conduttriceDe, la donna che l’ha accompagnata in tutto il suo percorso di Amici. A distanza di, la giovane cantante romana ha saputo tirare fuori tutta la sua grinta e il suo carisma, non a caso anche quest’anno l’abbiamo vista sul palco dell’Ariston per emozionare il suo pubblico con il brano “Due”. Tutto il suo talento e la sua fama è stato frutto di un grande lavoro ad Amici. La partecipazione al talent show è stata decisiva per, la ragazza ...