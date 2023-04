Leeds-Leicester martedì 25 aprile 2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di martedì 25 aprile 2023) Questo traè davvero uno scontro diretto nella lotta per la salvezza con i Whites che precedono le Foxes di un solo punto in classifica a parità di partite giocate. Gli ospiti sabato scorso hanno vinto la loro prima gara con Dean Smith in panchina battendo il Wolverhampton, mentre i padroni di InfoBetting: Scommesse Sportive e