Le strettoie della politica economica governativa L’analisi di Zecchini

(Di martedì 25 aprile 2023) Più che negli anni scorsi il Def 2023 dà la misura delleentro cui è costretta l’azionedel governo nel triennio 2023-2025 a confronto con le ancora fresche promesse elettorali. Il programma che viene presentato si caratterizza per una grande prudenza nell’impatto quantitativo delle misure adottate e nello scenario economico assunto come riferimento di fondo e quale limite su quanto sia possibile spingere la crescita. Una prudenza dettata oltre che dai vincoli comunitari, dalla consapevolezza degli squilibri di fondo nella finanza pubblica, nel sistema di welfare, nell’accesso alle fonti energetiche e nelle infrastrutture essenziali per avanzare verso un’economia 4.0. Nonostante la vivace ripresacrescita nel dopo pandemia, il governo per ricavare spazi di manovra in funzione ...

Questa narrazione non rende certo ragioneverità storica: ci sono i fatti, e poi ci sono i ... In secondo luogo, per liberarsi dalledei contrapposti revisionismi, basterebbe ascoltare i ...E non è perché l'abbiamo guidata sulle stradeCosta del Sol, a Malaga, tra mare e colline, ... perché è in città la vera giungla, fra traffico,e parcheggi al millimetro. Con le ...... quelli più fragili, probabilmente, sono stati uccisi prima, non riuscendo a superare le... se posso uccidere un bambino quando è piccolissimo, tanto da poter star dentro la pancia...

I revisionisti sono di vari colori, la Resistenza è patrimonio di tutti Avvenire

Lo scopo, a destra, è far dimenticare una militanza imbarazzante, a sinistra creare un fronte dei buoni contro uno dei cattivi per affermare se stessi in un Paese cui non riescono a parlare ...MALAGA - Jeep Avenger cento per cento elettrica è un pieno di emozioni. E non è perché l’abbiamo guidata sulle strade della Costa del Sol, a Malaga, tra mare e ...