(Di martedì 25 aprile 2023) La giornata di oggi, il 25 Aprile, verrà celebrata dalla Rai con un palinsesto ricco di trasmissioni, che andranno in onda sui suoi canali. Saranno assicurati approfondimenti e testimonianze a partire ...

Movie Verrà trasmessa 'La notte di San Lorenzo' alle 14.10 con la regia di Paolo e Vittorio Taviani. Sarà dedico alla Liberazione 'Il giorno e la storia (ore 00.05, 8.30, 11.30, 14.00 e 20.00); ...... voce e cori; Paolo Ballardini (chitarrista già membro dell'orchestra) alla chitarra; Enrico ... Rita Pavone, Roby Facchinetti e Alexia) a tastiere e; Rossano Giallombardo (che ha ...... che non erano neanche troppo a buon prezzo!! Giá alloraInternational, poteva raggiungere i continenti con tre differentiche prendevano il nome diInternational 1 per l'...

Le programmazioni Rai per l’Anniversario della Liberazione Culture

L’elenco di tutti i programmi in diretta, i film e i documentari che verranno trasmessi sui canali Rai nelle prossime ore in occasione del 78° anniversario della Liberazione ...La nota anatomopatologa monferrina si racconterà nel programma condotto da Francesca Fialdini, in onda a partire dalle 23.15 ...