(Di martedì 25 aprile 2023) Le resistenti combattevano contro «il traditore fascista e il traditore nazista» ma anche per lefemminili. Lotta che assume un significato particolare oggi. Per la prima volta in Italia abbiamo una premier e una leader dell’opposizione

...il 19 giugno 1944 allo scopo di coordinare le operazioni delle varie formazioni, poste ... è rimasta neldi Fratelli d'Italia) lamentano uno scarso rispetto per la loro storia, ...... fino all'arrivo a Porta San Paolo , luogodell'inizio della Guerra di Liberazione. Per la ... omaggio alle staffette. A Novara alle 9,45 le autorità si raduneranno per deporre la ...Una data che da allora è ildella Liberazione per il nostro paese. Queste le foto delle ... MONDADORI PORTFOLIOlegate al Partito d'Azione per le strade di Milano, 1945. Keystone/...

Le partigiane, simbolo della libertà femminile La Stampa

L'Anpi: 'Il governo e Meloni si dissocino dal Ventennio. Poi su La Russa: 'Giornata sbagliata per andare a Praga'. Valditara: 'Condanniamo il fascismo, siamo per la libertà' SPECIALE - L'Italia ricord ...L’apertura delle cerimonie di celebrazione del 25 aprile, in occasione del 78esimo anniversario della liberazione dell’Italia dal nazifascismo, sarà come di ...