Le Iene 25 Aprile 2023

(Di martedì 25 aprile 2023) A sei anni di distanza dallo scontro tra il tecnico toscano e l’ex capitano giallorosso Lestrappano a entrambi la promessa di un incontro pacificatore. Nel servizio di Filippo Roma – in onda domani, martedì 25, in prima serata su Italia 1 – le immagini e le dichiarazioni L'articolo provda MEDIATURKEY.

Buon 25a tutti, viva la libertà, viva la Repubblica'. Il partigiano e politico Aldo ... 'Dire che la Costituzione non c'è la parola antifascista indica che nonriconosciuta da coloro che ......scontro tra il tecnico toscano e l'ex capitano giallorosso Lestrappano a entrambi la promessa di un incontro pacificatore. Nel servizio di Filippo Roma - in onda stasera, martedì 25, in ...Stasera 252023 in prima serata su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le. A condurla ci sarà Belen. Al suo fianco troviamo ancora una volta i comici Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba.

Programmi TV di stasera, martedì 25 aprile 2023. Le Iene riallacciano i rapporti tra Totti e Spalletti DavideMaggio.it

Indice dei contenuti1 Le Iene 25 aprile, le tensioni tra Francesco Totti e Luciano Spalletti2 Filippo Roma incontra Luciano Spalletti3 Le Iene 25 aprile, le risposte di Totti Condividi su Martedì 25 a ...Questa sera, martedì 25 aprile, durante la trasmissione le Iene, andrà in onda probabilmente uno dei servizi più significativi in merito a una vicenda che va avanti oramai da più di cinque anni. Uno d ...