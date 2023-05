Le ambizioni territoriali della Polonia e la proposta di ospitare impianti di uranio impoverito per i tank americani

Leggi su strumentipolitici

(Di martedì 25 aprile 2023) Il governo di Varsavia va avanti nel suo intento di rafforzare il ruolo militarenella NATO, specialmente in funzione antirussa. Durante la recente visita ufficiale negli Stati Uniti, il primo ministro Mateusz Morawiecki ha detto che l’obiettivo polacco è di diventare il centro di manutenzione dei carri armatiAbrams dislocati sul continente. In una conferenza stampa tenuta in Alabama e trasmessa dalla televisione nazionale polacca, il premier ha spiegato che si tratta di un progetto fattibile, sul quale sta già lavorando. Inoltre, l’obiettivo parallelo sul quale si sta impegnando è di far costruire nel Paese fabbriche per la produzione dei proiettili aimpiegati dai cannoni degli Abrams. La cooperazione militare con gli USA A Washington, Morawiecki ha ...