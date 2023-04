Lazio-Torino | la Procura Federale non riporta ululati razzisti verso Karamoh

Leggi su sportface

(Di martedì 25 aprile 2023) Dall’edizione odierna di Tuttosport emergono nuovi dettagli sull’episodio di razzismo nei confronti di Yanndurantedi sabato scorso. Secondo il quotidiano, gli ispettori federali presenti all’Olimpico non si sono accorti di quanto accaduto. Infatti, nella rene consegnata poi al Giudice Sportivo, non c’è traccia di quanto sopra. Bisognerà ora capire se sarà aperta in ogni caso un’inchiesta dopo la denuncia social del calciatore e le testimonianze. SportFace.