Lazio | Rocchi ferma Ghersini per un mese

(Di martedì 25 aprile 2023) Gianlucahato Davide, l’arbitro di-Torino, per undopo la prestazione insufficiente all’Olimpico Decisione forte di Gianluca, designatore arbitrale della Serie A. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, Davide, dopo la prova insufficiente in-Torino, è statoto per un, come si era augurato Sarri nel post partita. Il direttore di gara rientrerà in Serie B tra un, a due giornate dal termine del campionato. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

Gianluca Rocchi ha deciso di fermare Davide Ghersini per la prova insufficiente in Lazio-Torino: l'arbitro ripartirà tra un mese dalla B Decisione forte di Gianluca Rocchi, designatore arbitrale della ...