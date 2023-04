Lazio | Marcos Antonio | «Stupendo il primo gol | sul venire qui…»

(Di martedì 25 aprile 2023) Le parole di, centrocampista della, dopo ilgol segnato con la maglia biancocelesteha parlato a Globo Esporte della sua esperienza alla. PAROLE – «Ho fatto la scelta giusta. Tutto nella nostra vita è un processo, così come la nostra vita professionale. So rispettare e so anche che tutto avverrà naturalmente per il mio bene. Sono giovane, ho tante cose belle da fare nella mia carriera e spero che lane faccia parte. Abbiamo sempre aspettative di giocare, ma sono entrato in una nuova squadra con grandi giocatori, capisco che questo fa parte del processo di adattamento a un nuovo stile di gioco. Spero di avere più opportunità.gol con la? È stato ...

Commenta per primo Antonio ha parlato ai microfoni di Globo Esporte. Il centrocampista della Lazio ha raccontato la gioia del suo primo gol in biancoceleste e ha spiegato di non avere fretta né di soffrire il...

