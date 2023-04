Lawless | la storia vera che ha ispirato il film

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 25 aprile 2023) Il, uscito nel 2012 racconta ladei tre fratelli Howard, Forrest e Jack Bondurant, ricostruendo la loro attività di produttori e distributori clandestini di alcol all’epoca del Proibizionismo, in Virginia, e più precisamente nella contea di Franklin. La sceneggiatura deldiretto da John Hillcoat, con Shia LaBouef e Tom Hardy, si basa sul romanzo biografico “The Wettest County In The World”, scritto da Matt Bondurant, pronipote dei tre fratelli. Nel corso degli anni ’20 e ’30 del ‘900, durante il periodo del Proibizionismo, anni in cui su tutto il territorio americano erano vietate la produzione, la vendita e il consumo di qualsivoglia tipo di alcool, i fratelli Bondurant, utilizzando la copertura di una stazione di servizio, misero in piedi una fruttuosa operazione di ...