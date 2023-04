Laver Cup 2023 | è Nick Kyrgios il quarto convocato per il Team World

(Di martedì 25 aprile 2023) Ancheè statoda John McEnroe per laCup, in programma dal 22 al 24 settembre a Vancouver (Canada). È questo ciò che si legge sul profilo ufficiale della competizione, dove in questi giorni stanno continuando ad arrivare annunci sulle convocazioni dei vari tennisti. Ovviamentegiocherà per il. L’australiano classe 1995, attualmente fermo ai box per un’operazione al ginocchio, farà squadra insieme ai già convocati Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz e Frances Tiafoe, oltre ad altri giocatori che non sono ancora stati scelti (ricordiamo che ogni formazione sarà composta da sei tennisti più una riserva). L’obiettivo di questosarà quello di bissare il successo dell’anno ...

Laver Cup 2023, John McEnroe convoca anche Nick Kyrgios OA Sport

