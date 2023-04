Vagabondare per i campi, aspettando la grande occasione. Luciano, dopo aver battuto la Juventus, ha detto di aver sempre viaggiato in autostop, per riassumere la sua carriera: per niente facile. Da 'I Vagabondi del Dharma' al 'Vagabondo di Certaldo' ...Vagabondare per i campi, aspettando la grande occasione. Luciano, dopo aver battuto la Juventus, ha detto di aver sempre viaggiato in autostop, per riassumere la sua carriera: per niente facile. Da 'I Vagabondi del Dharma' al 'Vagabondo di Certaldo' ...

L'autostoppista Spalletti e il suo lungo viaggio verso lo scudetto

In vista del grande traguardo, il tecnico del Napoli svela il proprio lato più vivo e più vero, di uomo innamorato del calcio ...