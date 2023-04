Latina Corruzione | arresto Gip Castriota | svolti interrogatori di garanzia | in programma quello della Vitto

(Di martedì 25 aprile 2023)– Non ha tradito le aspettative lo svolgimento, presso il carcere romano di Rebibbia, deglidiper due dei tre destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare emessa giovedì scorso dal Gip del Tribunale di Perugia Natalia Giubilei nell’ambito di un giro di mazzette che avrebbe caratterizzato dal 2018 in poi la gestione dell’amministrazione L'articolo Temporeale Quotidiano.

Indagini sui presunti casi diperpetrati da Odebrecht si sono aperte in quasi tutti i Paesi dell'America. Un capitolo particolarmente nutrito è stato proprio quello del Perù, Paese ...Indagini sui presunti casi diperpetrati da Odebrecht si sono aperte in quasi tutti i Paesi dell'America. Un capitolo particolarmente nutrito è stato proprio quello del Perù, Paese ......nel carcere di Rebibbia a Roma per il giudice per le indagini preliminari diGiorgia ... I due sono accusati a vario titolo (insieme a Stefania Vitto, finita ai domiciliari) diper atto ...

Latina, Gip e due collaboratori arrestati per corruzione Sky Tg24

LATINA – Si è tenuto nel carcere di Rebibbia a Roma l’interrogatorio della Gip del Tribunale di Latina Giorgia Castriota e del suo compagno il commercialista Silvano Ferraro, dopo l’arresto eseguito ...La giudice Giorgia Castriota del Tribunale di Latina è stata interrogata oggi dalla collega di Perugia Natalia Giubilei ...