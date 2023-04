“L’antifascismo non è soggetto ad autorizzazione” | contestato il sindaco di Seriate

(Di martedì 25 aprile 2023). Un gruppo di almeno 30 persone hailCristian Vezzoli (Lega) durante i festeggiamenti per il 25 Aprile. Si tratta degli attivisti di Antifa Seriat, che intorno alle 11:15 hanno atteso il passaggio del corteo istituzionale guidato da Vezzoli e che dal Comune si dirigeva in direzione del Cimitero per il momento di commemorazione religiosa. Una protesta, quella di Antifa Seriat, che nasce dopo la decisione del Primo cittadino di negare alla sezione Anpi didi svolgere il proprio discorso nel giorno della Liberazione. E così all’altezza della chiesa i manifestanti hanno raggiunto il corteo e l’hanno accompagnato verso il Monumento ai Caduti mostrando uno striscione con la scritta “non èad”.

...la maggioranza a giudicare dai risultati elettorali che pur... C'è il rischio che le autocrazie sovvertano'ordine "'amore per ... Dureghello,è di tutti, sforzo per unità "C'è uno ...... e portò i suoi colonnelli e leader al governo, la sinistra post - comunista si appropriò dell'in modo unico e totalizzante (anche perché la Dc, che pure'aveva fatta,c'era più), ...Idealidivisivi ma base della nostra Costituzione, come. Avere dei luoghi come questi è importante, soprattutto per discutere di futuro, ricordare chi ha combattuto e gridare mai ...